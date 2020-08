Il torcicollo di Virginia Raggi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fuori tempo. Virginia Raggi sta vivendo malissimo l'ultima fase del suo mandato. Ha il torcicollo, guarda sempre indietro, mentre Roma ha un disperato bisogno di sapere che cosa l'attende domani. Ormai la sindaca si è messa in cattedra, ogni giorno una lezione di storia. Ieri si è esibita in Campidoglio contro la mozione – presentata a nome dei Cinque stelle e non da pericolose squadre littorie – sul museo del fascismo, coRaggiosamente ritirata dal proponente. Poi, l'atto di straordinaria viltà nel ribattezzare una stazione della metropolitana al partigiano Marincola, per cancellare quella con cui si voleva ricordare la battaglia dell'Amba Aradam. Si informi – basta Wikipedia - su chi guidava le truppe italiane vittoriose: il maresciallo Pietro Badoglio. L'8 settembre era ancora ... Leggi su iltempo

