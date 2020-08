Il Napoli propone lo scambio Petagna-Lasagna, l’Udinese dice no (vuole cash) (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoerb.com, il Napoli ha proposto all’Udinese uno scambio tra Petagna e Lasagna. Ma il club friulano ha rifiutato l’offerta. Preferisce un trasferimento a titolo definitivo per l’attaccante e soldi cash. Questo è quanto scrive il portale. “Il Napoli ha proposto uno scambio di prestiti tra Andrea Petagna, centravanti che nelle ultime due stagioni ha giocato alla SPAL, e Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese che Giuntoli ha già avuto a Carpi. I bianconeri hanno rifiutato l’offerta, chiedendo un trasferimento a titolo definitivo per l’attaccante”. L'articolo Il Napoli propone lo scambio ... Leggi su ilnapolista

Nel consiglio Federale che si è tenuto oggi la Figc ha assegnato lo scudetto Primavera, stabilendo anche la classifica finale del campionato con tre squadre retrocesse. Per ufficializzare la graduator ...

Cavani, Inter e Atletico beffate: firma vicina con un club portoghese

Dopo aver rotto e rescisso con il Psg, l’ex attaccante del Napoli era in cerca di un’altra sfida in ... Nelle ultime ore però è spuntato il Benfica che avrebbe proposto al giocatore un contratto ...

