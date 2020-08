I pistacchi, indispensabili alleati dei calciatori: parola di Jesse Lingard (Di martedì 4 agosto 2020) Lo sapevate che i pistacchi sono validi alleati nelle vite degli sportivi? Negli ultimi anni tanti campioni di svariate discipline hanno introdotto i pistacchi nelle loro diete per via del loro ruolo fondamentale nella cosiddetta ‘recovery nutrition’, il tipo di alimentazione destinata al recupero delle energie dopo uno sforzo fisico, che esso sia un semplice allenamento o una competizione. Gli ultimi studi in materia hanno confermato come nei pistacchi americani tostati siano contenuti i 9 aminoacidi essenziali per sostenere lo sviluppo fisico e la salute degli individui a partire dai 5 anni d’età in su. I piccoli frutti verdi sono un vero e proprio concentrato di proteine di qualità, grazie al loro protein digestibility corrected amino acid score (PDCAAS) di 0.81 su 1. Gli snack ... Leggi su meteoweb.eu

Consumare pasti completi e sani e fare attività aerobica migliorano l’autostima, favoriscono la concentrazione e ci permettono di restare in forma. Altrettanto importanti sono gli spuntini da consumar ...

Le proteine complete sono alla base della recovery nutrition, ovvero l'alimentazione pensata per il recupero muscolare e metabolico, importante dopo gli allenamenti di resistenza Più si è idratati, pi ...

