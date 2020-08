Galveston, azione ed esistenzialismo noir in un film che non riesce a decollare (Di martedì 4 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Hfdxq5eLrxM Già nelle primissime scene di Galveston c’è la firma di Nic Pizzolato, il creatore di True Detective. Roy ha fatto tutte le scelte sbagliate nella vita e non ha intenzione di smettere. La minaccia di un male mortale ai polmoni non lo induce a smettere di fumare, la minaccia di inimicarsi il suo boss che ora sta con la sua ex non moderano il suo carattere. È un criminale da poco, ha sempre vissuto alla giornata, ha gli occhi carichi di cattiveria di Ben Foster e ora andrà a rapinare una villa di notte. La rapina va così male che pochi secondi dopo essere entrati il suo socio muore. Lui uscirà di lì malconcio (gli altri in compenso non usciranno proprio) e con una ragazza. L’ha trovata lì legata e imbavagliata. Il film può ... Leggi su wired

