Formula 1 – Morto Tino Brambilla, aveva 86 anni (Di martedì 4 agosto 2020) Una brutta notizia per il mondo dei motori italiano è arrivata nelle ultime ore. E’ Morto nella notte Ernesto “Tino” Brambilla, storico pilota di moto e auto a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. Un periodo in cui i piloti erano dei veri eroi, in grado di sfidare la morte ad ogni gara, con un coraggio difficilmente paragonabile ai giorni nostri. Tino era il fratello di Vittorio, anch’egli pilota di Formula 1 e scomparso nel 2001 all’età di 63 anni. Una coppia dedita alla velocità, nati a Monza e divenuti due istituzioni proprio in Brianza. Tino era il maggiore, tre anni più grande, pur se oscurato spesso dalle prestazioni del ... Leggi su giornal

