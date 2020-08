Esplosione a Beirut, un video mostra la potenza della deflagrazione: la ripresa dal tetto del magazzino di fianco (Di martedì 4 agosto 2020) In un video apparso sui social viene mostrata dal tetto del magazzino di fianco a quello esploso la potenza della deflagrazione che nel tardo pomeriggio ha devastato la città di Beirut. Nelle immagini si vedono prima le fiamme con dei piccoli scoppi, poi il boato e l’Esplosione. L’autore del video viene sbalzato lontano, poi l’immagine si interrompe. Secondo fonti dell’intelligence occidentali si è trattata dell’Esplosione in un hangar di armi di Hezbollah, mentre il ministro dell’Interno del Libano ha parlato più genericamente di una “possibile causa il nitrato di ammonio immagazzinato nel porto”, utilizzato tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano

