Escursionisti dispersi: le suggestive immagini del salvataggio (VIDEO) (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi (Bn) – Le immagini del complicato salvataggio operato dai vigili del fuoco nei confronti di due Escursionisti dispersi ieri nel territorio di Paupisi. QUI I DETTAGLI DELLA NOTIZIA L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Trovati e recuperati i due escursionisti dispersi nel Pollino - TassoneMirko : Trovati e messi in salvo i due escursionisti dispersi sul Pollino - Il Redattore - bobinetv : Cinque escursionisti dispersi nella notte a Valnontey #valledaosta #cronaca - - GazzettaDelSud : Trovati e recuperati i due escursionisti dispersi nel Pollino - LaSiritide : #Pollino 2/08/2020 - Pollino: trovati due escursionisti dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Escursionisti dispersi

Così non è stato e così il padre dell’escursionista 53enne, residente a Lainate, ha allertato il 112, facendo mettere in moto un’imponente macchina delle ricerche per battere palmo a palmo i boschi.Come sempre più spesso accade, anche ieri si è registrato un altro caso di escursionisti smarriti su monte Circeo. I giovani, in cinque e tutti di età compresa tra i 23 ed i 25 anni, hanno raggiunto l ...