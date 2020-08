Danny Rose denuncia: “Razzismo nei miei confronti da quando ho 18 anni” (Di martedì 4 agosto 2020) Oltre alla pandemia che ha colpito il mondo, il 2020 sarà ricordato anche come l'anno in cui è esplosa (anche in maniera violenta) la lotta al razzismo. La morte di George Floyd ha scatenato vere e proprie rivolte negli USA, mentre in Europa ci sono stati diversi flash-mob di protesta contro un tema da sempre molto delicato.RAZZISMO, LA denuncia DI Danny Rosecaption id="attachment 964797" align="alignnone" width="300" Danny Rose Newcastle (getty images)/captionUn tema di cui Danny Rose ha voluto parlare durante un'intervista rilasciata a Second Captains: "Ogni volta mi dicono ’E’ stata rubata questa macchina? Da dove l'hai presa? Cosa ci fai qui? Puoi provare di aver comprato questa macchina?’. Questo succede da ... Leggi su itasportpress

Danny Rose, calciatore del Tottenham ha parlato a Second Captains, soffermandosi sul problema razzismo: "C'è ogni giorno, non solo nel calcio. Come ogni anno, quando finisce la stagione torno a Doncas ...

