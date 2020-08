Cristina Plevani oggi svela retroscena choc alla Premiazione dei Telegatti: «Non era lucidissima» (Di martedì 4 agosto 2020) «Il mondo dello spettacolo non ti cambia, sono le persone che cambiano, spesso in conseguenza del potere lavorativo cui ti associano. Non ho mai avuto bisogno di essere definita dal ruolo televisivo che avevo, perché ho sempre saputo chi fosse Cristina davvero. Forse adesso è il momento che lo capiscano anche gli altri», comincia così l’intervista di Cristina Plevani a ‘Di Lei’. La vincitrice della prima edizione del ‘Grande Fratello’ ha raccontato perché scelse di partecipare al reality show agli inizi del Duemila e ha svelato per la prima volta un episodio negativo avvenuto alla Premiazione dei ‘Telegatti’. Leggi anche l’articolo —> Caterina Balivo ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Karina Cascella e Cristina Plevani asfaltano Pietro Delle Piane - infoitcultura : Pietro Delle Piane, duro attacco di Cristina Plevani: “Gli darei uno schiaffone” - MondoTV241 : Karina Cascella e Cristina Plevani contro Pietro delle Piane! Ecco cosa è successo... #CristinaPlevani… - Notiziedi_it : Karina Cascella e Cristina Plevani asfaltano Pietro Delle Piane - Novella_2000 : “Cesso a pedali”, “poraccio” e tanti altri complimenti di Karina Cascella per Pietro Delle Piane -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Plevani Cristina Plevani svela retroscena choc alla Premiazione dei Telegatti: «Non era lucidissima...» UrbanPost Cristina Plevani: “Non aspetto il principe azzurro. Io mi salvo da sola”

“Il mondo dello spettacolo non ti cambia, sono le persone che cambiano, spesso in conseguenza del potere lavorativo cui ti associano. Non ho mai avuto bisogno di essere definita dal ruolo televisivo c ...

Cristina Plevani che fine ha fatto dopo il Gf? Dalla vittoria all’oblio

Che fine ha fatto Cristina Plevani? La ragazza fu la prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000, ma dopo poco tempo l’abbiamo visto sparire all’improvviso. Non è da escludere che ci sia anche chi p ...

“Il mondo dello spettacolo non ti cambia, sono le persone che cambiano, spesso in conseguenza del potere lavorativo cui ti associano. Non ho mai avuto bisogno di essere definita dal ruolo televisivo c ...Che fine ha fatto Cristina Plevani? La ragazza fu la prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000, ma dopo poco tempo l’abbiamo visto sparire all’improvviso. Non è da escludere che ci sia anche chi p ...