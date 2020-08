Corretta idratazione: la frutta e la verdura da mettere nel bicchiere (Di martedì 4 agosto 2020) La frutta e la verdura sono i grandi amici dei menù estivi. Sono colorati, ricchi di acqua e perciò molto dissetanti , e ci forniscono il giusto apporto vitamine e sali minerali, reintegrando quelli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Oltre a metterli nel piatto, come contorno o a fine pasto, possiamo metterli anche nel bicchiere, per completare con gusto la nostra idratazione quotidiana, per una merenda freschissima o per un ...Nel corso dell’estate, caldo, afa e umidità possono mettere a dura prova corpo, umore e cervello. Con le temperature più elevate di questi giorni aumenta la sudorazione corporea e la conseguente perdi ...