Conte, i tifosi dell'Inter lo sostengono: striscione sotto la sede del club (Di martedì 4 agosto 2020) MILANO - I tifosi dell ' Inter si schierano con Antonio Conte . O almeno, lo fanno quelli della Curva Nord attraverso uno striscione affisso sotto la sede della società nerazzurra. "Gli Interisti veri ... Leggi su corrieredellosport

riotta : Congrats @inter per un bel secondo posto che vale molto, al mister Conte per il primo anno in nerazzurro, ai ragazz… - Yroueliel : @pap1pap Nello striscione della CN69 si specificava che i veri tifosi sono con Conte. Non gli occasionali. - number1719 : La Curva con #Conte e@FabRavezzani ricorda giustamente gli SMS ai tifosi dell'#Atalanta, aspettiamo in caso di sost… - hakimitolukaku : se @Inter avevate qualche dubbio i veri tifosi sono tutti con #conte #IoStoConConte - sportli26181512 : Conte, i tifosi dell'#Inter lo sostengono: striscione sotto la sede del club: Dopo lo sfogo dell'allenatore nerazzu… -