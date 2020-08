CIV Junior: giro di boa rovente a Ortona (Di martedì 4 agosto 2020) Come vi avevamo annunciato, il Campionato Italiano Velocità Junior ha fatto tappa al Circuito Internazionale d'Abruzzo a Ortona, domenica scorsa, con il secondo round in programma e due gare per ogni ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : CIV Junior CIV Junior: giro di boa rovente a Ortona Motosprint.it CIV Junior: giro di boa rovente a Ortona

I prossimi appuntamenti con il CIV Junior sono in programma a Varano de’ Melegari il 29 e 30 agosto e ad Adria il 10 e l’11 ottobre.

Il CIV Junior approda a Ortona

Il CIV Junior ha debuttato due weekend fa sul tracciato umbro di Magione e ora i giovanissimi pioti del Campionato Italiano Velocità Junior sono pronti a schierarsi di nuovo in pista sul Circuito Inte ...

I prossimi appuntamenti con il CIV Junior sono in programma a Varano de’ Melegari il 29 e 30 agosto e ad Adria il 10 e l’11 ottobre.Il CIV Junior ha debuttato due weekend fa sul tracciato umbro di Magione e ora i giovanissimi pioti del Campionato Italiano Velocità Junior sono pronti a schierarsi di nuovo in pista sul Circuito Inte ...