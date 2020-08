Ciclismo, Milano-Torino 2020: i favoriti della vigilia, attesi i velocisti (Di martedì 4 agosto 2020) I favoriti della Milano-Torino 2020, Classica italiana giunta all’edizione 101 e capace quest’anno di rinnovarsi con la nuova disposizione all’interno del calendario. A pochi giorni dalla Milano-Sanremo infatti gli organizzatori hanno cambiato il percorso, rendendolo appetibile ai velocisti che vorranno essere protagonisti alla Classicissima. Spazio dunque alle ruote veloci, per un parterre di tutto rispetto alla partenza: andiamo a scoprire quali sono i nomi più attesi per il successo finale sul traguardo di Stupinigi. Milano-Torino 2020: DATA, ORARIO, TV E STREAMING PERCORSO E ALTIMETRIA Una delle stelle più luminose della ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo #MilanoTorino I favoriti della vigilia: presenti #Sagan, #Ewan e #Gaviria, tanti i velocisti. Al via anch… - DavidDxBx : RT @bicimagazineit: Tutto è nato dopo una cena goliardica con gli amici ciclisti del Team #BikeLikeaDeejay con i quali condivido tanti week… - OperaFisista : Ciclismo: Milano-Sanremo verso ok con modifiche percorso - Liguria - - bicimagazineit : Tutto è nato dopo una cena goliardica con gli amici ciclisti del Team #BikeLikeaDeejay con i quali condivido tanti… - ansacalciosport : Ciclismo: Milano-Sanremo verso ok con modifiche percorso. Domani riunione decisiva tra organizzatori e Comune Aless… -