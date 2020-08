Cagliari, Di Francesco si presenta: “Qui con entusiasmo e per proporre un bel gioco” (Di martedì 4 agosto 2020) “Quali sono i miei obiettivi? Ora approcciamo tutti i discorsi tecnici e di crescita in generale. Ma abbiamo parlato tanto di entusiasmo nel tentativo di cercare di portare un gioco divertente. Sono convinto che miglioreremo sotto tutti i punti di vista“. Così Eusebio Di Francesco nella conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Cagliari Calcio. “Perché ho scelto Cagliari? Mi ha convinto il grande desiderio del presidente di volermi qui a Cagliari. Nelle mie ultime esperienze il suo modo di fare è stato fondamentale – ha spiegato il nuovo tecnico rossoblù -. Mi voleva a tutti i costi e c’è grande voglia di condividere ogni scelta in questo biennio. Questo per me è fondamentale per ripartire dopo tre mesi ... Leggi su sportface

