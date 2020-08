Cagliari, Carta: «Mercato? Ne parleremo con il mister per capire le strategie» (Di martedì 4 agosto 2020) Il direttore sportivo del Cagliari, Pierluigi Carta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della conferenza stampa di presentazione Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni: «Non ho vere e proprie news di Mercato. A breve ne parleremo con il mister per capire quali sono le strategie. Vogliamo fare degli innesti che siano congeniali alle dinamiche e alle richieste di Di Francesco. Gli acquisti devono essere mirati. Speriamo che i giocatori inseriti nella rosa possano acquisire valore durante il campionato. Per Nainggolan vedremo se riusciremo a proseguire il binomio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

