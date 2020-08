Anestesia a Vipiteno: Peter Bacca nuovo primario (Di martedì 4 agosto 2020) Il primario selezionato per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Vipiteno è Peter Bacca, da anni direttore sostituto, poi reggente presso lo stesso reparto. Dopo Pediatria e Medicina interna, quello di Anestesia è il terzo primariato in via di assegnazione presso l’ospedale di Vipiteno da inizio dell’anno. “L’obiettivo è quello di rafforzare i piccoli ospedali, ma anche di aumentarne l’attrattività e assicurare lo sviluppo dei rispettivi reparti“, commenta l’assessore alla salute, Thomas Widmann, che considera la valorizzazione del territorio e quindi anche delle strutture periferiche uno degli obiettivi prioritari della politica sanitaria a livello provinciale. “Il ... Leggi su laprimapagina

v33Redazione : Vipiteno: Peter Bacca nuovo primario di anestesia e rianimazione -

Ultime Notizie dalla rete : Anestesia Vipiteno Anestesia a Vipiteno: Peter Bacca nuovo primario - La Prima Pagina La Prima Pagina Anestesia a Vipiteno, il nuovo primario sarà Peter Bacca

Il primario selezionato per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Vipiteno è Peter Bacca, da anni direttore sostituto, poi reggente presso lo stesso reparto. Dopo Pediatria e Medicin ...

Il primario selezionato per il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Vipiteno è Peter Bacca, da anni direttore sostituto, poi reggente presso lo stesso reparto. Dopo Pediatria e Medicin ...