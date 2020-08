Ambra Lombardo e Kiko Nalli, annuncio ufficiale sulla rottura (Di martedì 4 agosto 2020) Ambra Lombardo ha annunciato di aver chiuso la relazione con Kiko Ambra Lombardo proprio in queste ore attraverso un’intervista al magazine Nuovo ha annunciato la rottura con Kikò Nalli. il gossip ne parla da tantissimo tempo, soltanto adesso sembra essere una notizia ufficiale. Qualche settimana fa per esempio la motivazione aveva a che fare con Tina Cipollari. Secondo i giornali, il pettegolezzo, il gossip sui social, Kikò avrebbe avuto voglia di ritornare con l’ex moglie, di conseguenza avrebbe lasciato la sua Ambra per la vecchia fiamma. Ma la realtà è ben lontana. Niente a che fare con i gossip, niente a che fare con Tina, i due si sono lasciati per altre motivazioni. La coppia è ... Leggi su kontrokultura

