Alessia Marcuzzi al timone di Temptation Island Nip: nel cast nessuna coppia Vip (Di martedì 4 agosto 2020) Ecco perché non ci saranno coppie Vip nel cast della nuova edizione di Temptation Island Nip Alessia Marcuzzi tornerà presto in tv al timone della nuova edizione di Temptation Island, questa volta però nella versione Nip e non Vip. Il reality sull’amore andrà in onda a partire da settembre, Dagospia ha rivelato che non ci saranno coppie Vip nel cast. Il motivo? Nello stesso periodo andrà in onda anche il Grande Fratello Vip ed è per questo che Maria De Filippi ha deciso che nel villaggio ci saranno solo personaggi sconosciuti al pubblico. Troppi personaggi noti del mondo dello spettacolo potrebbero rischiare di rovinare entrambi i programmi. Le registrazioni delle puntate ... Leggi su nonsolo.tv

