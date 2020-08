‘Aiuto, vogliono violentarmi’: prima la lite in famiglia, poi calci e pugni e le rompono le costole: arrestato 41enne romeno (Di martedì 4 agosto 2020) Una lite in famiglia finisce con un uomo arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale e rapina; nello stesso contesto altre 2 persone sono state denunciate in stato di libertà. I fatti Nella tarda serata del 2 agosto, le pattuglie della Polizia di Stato dei commissariati di Velletri e Genzano sono intervenute in soccorso di una donna che gridava aiuto in una piazza centrale di Velletri; la vittima, dolorante al ventre, con vari graffi su tutto il corpo ed i pantaloncini slacciati, ha raccontato che dopo una lite con una sua connazionale è stata malmenata con calci e pugni da più persone ed inoltre, mentre cercava di scappare, uno degli aggressori l’ha raggiunta e, dopo essersi denudato, ha cercato di spogliarla ed ha iniziato ad urlare che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

