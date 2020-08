A Cinecittà World esplode l’estate: torna Stelle di fuoco (Di martedì 4 agosto 2020) Il Campionato Italiano Fuochi d’Artificio ritorna a Cinecittà World. Dopo lo straordinario successo del 2018 e del 2019, Stelle di fuoco è di nuovo protagonista a Cinecittà World. Dall’8 al 15 agosto le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale. Ogni sera l’appuntamento è con tre fantasmagorici spettacoli (Piromusicale, Piroemozionale e PiroGiga) con introduzioni musicali, sparati da diverse postazioni all’interno del Parco. Ciascun concorrente apre con una famosa colonna sonora, per poi dare vita ai due grandi spettacoli pirotecnici in gara, dipingendo con il fuoco scenografie maestose e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : A Cinecittà World esplode l’estate: torna Stelle di fuoco - susydigennaro : RT @napolimagazine: A ROMA - 'Stelle di fuoco' a Cinecittà World - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A ROMA - 'Stelle di fuoco' a Cinecittà World - roma_magazine : A ROMA - 'Stelle di fuoco' a Cinecittà World - petrazzuolo : RT @napolimagazine: A ROMA - 'Stelle di fuoco' a Cinecittà World -

Ultime Notizie dalla rete : Cinecittà World Mosca, parla italiano il parco divertimenti più grande della Russia Corriere della Sera