“Vogliono chiudere le imprese in una gabbia!” L’analisi di Confartigianato colpisce il Governo (Di lunedì 3 agosto 2020) La verità è che dai piani alti “non capiscono”. “Lo sviluppo delle imprese è lo sviluppo del Paese”, ma in Italia non si punta a questo. “Vogliono chiudere le imprese in una gabbia”, in un articolo ripreso da La Verità, proponiamo l’analisi del presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, che guida da otto anni i 700.000 imprenditori associati. Arredamento, moda, turismo, ristorazione, numerosi sono i settori in allarme che destano preoccupazione. Il salto dell’evento Salone del mobile è stato un duro colpo per il settore dell’arredamento. In tutto questo il Governo sta sbagliando clamorosamente, “servono investimenti produttivi per creare lavoro, così si fa la vera guerra alla ... Leggi su ilparagone

