Torino, finge di ordinare una pizza e chiama la polizia contro il compagno violento (Di lunedì 3 agosto 2020) Come negli Stati Uniti qualche mese fa anche a Torino una pizza salva una donna e il figlio dalle violenze domestiche. Accade in Barriera di Milano dove una donna sudamericana per chiedere aiuto dal compagno violento ha chiamato la centrale di polizia fingendo di volere una pizza “in via…”. Una richiesta fatta con un tono concitato da far capire subito all’operatore che non si trattava di un semplice errore nel digitare il numero e inviare una volante all’indirizzo indicato. L’episodio che ha scatenato la richiesta di aiuto è stata la reazione dell’uomo che quando tornato a casa quella sera ha trovato il televisore non funzionante e ha accusato la donna e il figlio di 10 anni di essere ... Leggi su nuovasocieta

