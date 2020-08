Tima Deryan, la giovane libanese che sta scalando (tutte) le montagne più alte al mondo (Di lunedì 3 agosto 2020) Una ragazza libanese di 27 anni potrebbe rientrare nel ristretto club delle pochissime donne al mondo ad aver portato a termine una delle sfide più dure al mondo, il ‘Seven Summit‘, la scalata delle sette montagne più alte per ciascuno dei continenti. Tima Deryan, questo il nome della giovane alpinista, viene da un’area non proprio conosciuta per la tradizione in fatto di montagne. Eppure, intervistata per la prima volta in Italia da Vanity Fair, spiega come siano ormai «molte le donne che in Medio Oriente si stanno appassionando all’alpinismo. Che si tratti di arrampicare su roccia, partire per una lunga spedizione o semplicemente fare escursioni questo mondo sta iniziando a crescere». Ad una sola tappa dall’obiettivo – per completare le ‘Sette Vette‘ le manca solo il monte Vinson, in Antartide -, Tima ci ha raccontato come coniugare l’alpinismo e il wanderlust, la passione per i viaggi, aspetto fondamentale di ogni sua impresa. «Negli ultimi 5 anni ho scalato 19 montagne. Ognuna di queste si trova in un paese diverso, di solito in una zona remota lontana da ogni città: arrivare al punto di partenza della scalata è sempre un viaggio ed un’esperienza a sé stante», dice la giovane araba. Leggi su vanityfair

