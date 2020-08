Strage del 2 agosto, polemiche per il tweet del senatore Ruspandini (FdI): «Nessuno di noi era a Bologna» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Nessuno di noi era a Bologna, 40 anni di bugie e di processi farsa». Il giorno dopo le celebrazioni per il 40° anniversario della Strage di Bologna – il più grave attentato della storia repubblicana, che causò 85 morti e oltre 200 feriti – fa discutere un tweet del senatore ciociaro di FdI Massimo Ruspandini. Cosa intende per «Nessuno di noi»? È la domanda che gli hanno rivolto alcuni utenti su Twitter. Per la Strage di Bologna, dopo diversi processi e lunghe ricerche della verità, ostacolate da depistaggi e reticenze, sono stati condannati quattro ex componenti dei Nar, i Nuclei Armati Rivoluzionari, organizzazione terroristica appartenente alla ... Leggi su open.online

