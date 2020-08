Singolare come te, plurale come la solidarietà (Di lunedì 3 agosto 2020) Saugella, il brand Mylan che da oltre 40 anni sostiene il benessere intimo delle donne, in collaborazione con Fondazione Francesca Rava – NPH Italia, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, coinvolge le consumatrici in un’operazione social. L’obiettivo del progetto è sostenere il programma di sensibilizzazione alla cura di sé e all’igiene intima per la prevenzione delle malattie ginecologiche nelle comunità per minori e adolescenti, e nelle comunità mamma-bambino e per ragazze madri in Italia e nelle Scuole di strada in Haiti. Leggi su vanityfair

TurritaItalia : @marco_gervasoni @GiorgiaMeloni E' oltremodo singolare definire il comportamento coerentemente dichiarato nel progr… - LizzoriFabrizio : @Carlo_bis È però singolare che attacchi il governo dove una parte sono compagni come lui , questo intendo - MariaGloriaDiM2 : @n_e_s_s_uno Singolare come spiegazione?? grazie ??posso sapere il tuo vero nome...'ciao nessuno' è un saluto strano amico ?? - ThePiper1 : @sonoNAPnonITA @AlRosenfield1 @elenamarra18 @metapapero Questa azione è sarriana come la parmigiana di melanzane, p… - Pardolfo : RT @MaffiMiki: @mino3775 @LKaganovich2970 È arrivato l’analfabeta funzionale di turno. Singolare come questi personaggi, che a stento riesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Singolare come Singolare come te, plurale come la solidarietà Vanity Fair Italia Roma, Smalling saluta e Pallotta snobba il fondo del Kuwait

Professionista esemplare. Sino all’ultimo giorno. Smalling si appresta a salutare la Roma e tornare al Manchester United. I due club non hanno trovato l’accordo, fermi sulle rispettive posizioni da se ...

E' stata trovata una stele di 3000 anni fa: racconterebbe la fine del mitico Re Mida

In Turchia è stata fatta una scoperta davvero eccezionale. Nei pressi di Ankara è stata ritrovata una stele che potrebbe risalire alla bellezza di 3000 anni fa. Vicino a uno scavo - dove stavano lavor ...

Professionista esemplare. Sino all’ultimo giorno. Smalling si appresta a salutare la Roma e tornare al Manchester United. I due club non hanno trovato l’accordo, fermi sulle rispettive posizioni da se ...In Turchia è stata fatta una scoperta davvero eccezionale. Nei pressi di Ankara è stata ritrovata una stele che potrebbe risalire alla bellezza di 3000 anni fa. Vicino a uno scavo - dove stavano lavor ...