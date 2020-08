Pubblicità Barilla con Federer, Carola e Vittoria: attori e video spot (Di lunedì 3 agosto 2020) Scheda Pubblicità Barilla 2020 Messa in onda: Luglio 2020 Titolo: Barilla The Rooftop Match with Roger Federer Protagonisti: Roger Federer con Carola e Vittoria Canzone/musica: clicca qui video spot Barilla Leggi su ascoltitv

gloriasatta : RT @rpinci: Può una pubblicità emozionare? - rpinci : Può una pubblicità emozionare? - a83961129 : @Rita00165512 @Tony15989300 È cometa famosa pubblicità. ...dove c'è Barilla c'è casa!?????????????????????? - alessiogianni : @Leonaltro @SusannaQua Ciao. È stata una vera sorpresa! I genitori di Vittoria e Carola erano al corrente di tutto,… - MarcoGalvi : D'accordo, è pubblicità. Ma io vorrei avere la metà della creatività di chi ha pensato e realizzato questo video.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità Barilla Barilla, al via il fondo di solidarietà per cedere le ferie ai colleghi Corriere della Sera