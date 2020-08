Preziosi: «Genoa in vendita da tre anni. Vorrei staccarmi da questo mondo» (Di lunedì 3 agosto 2020) Preziosi ha parlato del suo futuro nel mondo del calcio, lo ha fatto sottolineando il desiderio di staccarsi da questo mondo e di vendere Preziosi ha parlato a radio anch’io sport del proprio futuro nel mondo del calcio, lo ha fatto sottolineando il desiderio di staccarsi da questo mondo e di vendere la società. VOGLIA DI STACCARSI- «Quest’anno farò delle considerazioni, ho bisogno di staccarmi un po’ da questo mondo e Vorrei fare un passo indietro, lasciando ad altri la possibilità di fare meglio. Il Genoa è in vendita da tre anni, lo sanno tutti. Vorrei comunque ... Leggi su calcionews24

