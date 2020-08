Picchiato in spiaggia perché di colore. Il figlio dell'aggressore: "Fermo papà, c'è posto per tutti" (Di lunedì 3 agosto 2020) Insultato e Picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti da due persone che volevano allontanarlo perché di colore. è successo sabato sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Vittima, come riporta oggi la stampa locale, Mamady Dabakh Mankara, senegalese di 25 anni residente da 4 anni in Italia e da oltre un anno assunto in una cooperativa di Grosseto che si occupa di ragazzi disabili. L’uomo aveva appena posato il suo telo sotto un gazebo quando è stato apostrofato con insulti razzisti da un vicino e invitato ad andare via. Poi l’aggressione fisica, durante la quale è intervenuto anche un secondo uomo. Il 25enne ha ricevuto due cazzotti che gli hanno provocato ferite giudicate ... Leggi su huffingtonpost

