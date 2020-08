Paolo Finzi, in morte di un anarchico (Di lunedì 3 agosto 2020) di Tullio Rapone La recente scomparsa, a soli 69 anni, di questo vulcanico personaggio fondatore e guida del mensile A-Rivista anarchica merita una riflessione più approfondita. E, aggiungiamo, non riguardante il solo ristretto mondo anarchico. Il ricordo della sua figura ha seguito un copione prestabilito. Da una parte la stampa “indipendente” che ha ripetuto che era amico di Pinelli, che fu il più giovane dei fermati dopo la montatura successiva alla strage di Piazza Fontana. E poi l’amicizia con De André, Don Gallo. Dall’altra il mondo anarchico ufficiale che non è uscito dall’agiografia del “…fu un compagno buono e generoso”. Intendiamoci, Paolo Finzi lo è stato davvero, ma è la storia di una sconfitta all’interno e ... Leggi su ilfattoquotidiano

