Olimpia Milano, ecco Datome: "Voglio vincere in Italia" (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano - " Ho fatto un bel percorso in giro per il mondo, ora vorrei avere il piacere di vincere qualcosa in Italia ". Si presenta così Gigi Datome come nuovo giocatore dell' Olimpia Milano al Teatro ... Leggi su corrieredellosport

