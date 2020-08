Norvegia, contagiati in 40 a bordo di una crociera: stop a tutti i viaggi, contattati i passeggeri già scesi (Di lunedì 3 agosto 2020) “Una valutazione preliminare mostra che si è verificato un errore in molte delle nostre procedure interne”. Il mea culpa arriva da Daniel Skjeldam, amministratore delegato della linea di crociere norvegese Hurtigruten dopo che a bordo della MS Roald Amundsen sono state trovate 40 persone positive. Si tratta di 4 turisti e 36 membri dell’equipaggio che ora sono stati ricoverati all’ospedale universitario di Tromsoe, a nord del circolo polare artico, dove la nave è attualmente attraccata. La Hurtigruten ha quindi interrotto tutti i viaggi e ha avviato “una revisione completa di tutte le procedure e di tutti gli aspetti della nostra gestione”. La linea ha contattato i passeggeri che erano a bordo della nave per le partenze del 17 luglio e ... Leggi su ilfattoquotidiano

mauro_milanesi : @momentodiverso @doluccia16 se una barchetta è di una ONG che batte bandiera norvegese, è come se la Norvegia sbarc… - aaalex81 : @RAFALOCA1 @Cartabellotta Guarda i dati di mobilità (e quelli economici) e vedrai che il lockdown di fatto c'è stat… -