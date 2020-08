Movida, Bordoni: sbagliato ridurre tutto a questioni ordine pubblico (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “In questa fase dimostrare una buona capacita’ di governo e’ piu’ che mai fondamentale, ma i temi principali per le categorie della Capitale non sono mai all’ordine del giorno. Sulle questioni centrali l’indole e’ sempre quella di bloccare tutto come e’ accaduto sulle fasce orarie, accade per la Movida dove fioccano chiusure, sanzioni, multe agli esercenti e fermi di attivita’. Da Trastevere a Monti e’ sufficiente apporre l’etichetta di ‘Movida violenta’ per ridurre tutto a una mera questione di ordine pubblico”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. “Ed e’ ... Leggi su romadailynews

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. "Bisogna saper guardare oltre ... ci sono problemi solo nelle ore notturne a seguito della movida incontrollata, ...

