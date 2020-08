Mattarella: ​"Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome e un cognome" (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - "Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome e un cognome, sono sempre frutto di azioni o di omissioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando in prefettura di Genova i familiari delle vittime del Ponte Morandi. "È importante ci sia un'azione severa e rigorosa di accertamento delle responsabilità", ha sottolineato il Capo dello Stato, assicurando che seguirà "passo passo" lo svilupparsi della situazione. "Vi ringrazio per questo incontro, ci tenevo molto ad incontrarvi. La ferita non si rimargina, il dolore non si dimentica e la solidarietà non viene meno in alcun modo. Condivido la vostra scelta di vederci in Prefettura e ... Leggi su agi

