Made in Sud, indiscrezioni-Rai: fatto fuori Stefano De Martino? Dai piani alti... (Di lunedì 3 agosto 2020) Cala il sipario sulla stagione di Made in Sud, il programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta su Rai 2. L'ultima puntata lo scorso lunedì, un mix di repliche dei migliori momenti della stagione. Da oggi, lunedì 3 agosto, al posto di Made in Sud andranno in onda tre telefilm: Hawaii-Five-0, NCIS NEw Orleas e infine The Blacklist. Ma il punto è che ad oggi il futuro in Rai del ballerino, fresco di chiacchieratissima rottura con Belen Rodriguez, e Fatima Trotta non appare affatto sicuro. Secondo quanto trapela da Viale Mazzini, lo show non è in programma per la prossima stagione, nel 2021. Anche se non sarebbe ancora stata presa una decisione definitiva. De Martino fatto fuori dalla Rai? Staremo a vedere... ... Leggi su liberoquotidiano

