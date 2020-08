Lucca, padre e figlio assumono alcol e droga: muore il ragazzo (Di lunedì 3 agosto 2020) A Lucca padre e figlio assumono alcol e droga: muore il ragazzo, mentre il genitore, autore di un libro proprio sulla tossicodipendenza, è ricoverato in terapia intensiva alcol e droga tornano a fare vittime. A Lucca doppia tragedia in famiglia: padre e figlio assumono un quantità elevata di alcol accompagnata da sostanze stupefacenti. Il ragazzo, di 25 anni, muore subito aver ingerito il mix letale. Il genitore, 54enne, è invece ricoverato in terapia intensiva in condizioni piuttosto gravi. Tutto ciò è accaduto esattamente Lido di Camaiore, in provincia di ... Leggi su bloglive

“Cocktail di droghe”, muore il figlio 25enne dello scrittore Gerardo Ventrella

