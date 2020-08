Lione, Depay non teme la Juve: “Con questo format non ci sono favoriti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Si avvicina il momento della verità per Juventus e Lione. I bianconeri sono chiamati a rimontare lo svantaggio accumulato all'andata, quando i francesi si imposero per 1-0. La formazione di Rudi Garcia è pronta all'impresa di eliminare una delle squadre favorite in vista della vittoria finale.caption id="attachment 994119" align="alignnone" width="1024" Depay (getty images)/captionAMBIZIONEMemphis Depay ha le idee chiare. L'attaccante del Lione spiega le sue impressioni al sito dell'Uefa: "All'andata abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione sarà totalmente differente. I bianconeri hanno accumulato nelle gambe ... Leggi su itasportpress

UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juve-#Lione, #Depay lancia la sfida: 'Non abbiamo paura' ??? ?? - ItaSportPress : Lione, Depay non teme la Juve: 'Con questo format non ci sono favoriti' - - aylaf__ : RT @RaiSport: ? #Depay carica il #Lione: 'Nessuna paura della #Juventus' L'#attaccante olandese: 'Siamo una squadra ambiziosa, con queste n… - GiacomoAndreaC2 : RT @RaiSport: ? #Depay carica il #Lione: 'Nessuna paura della #Juventus' L'#attaccante olandese: 'Siamo una squadra ambiziosa, con queste n… - RaiSport : ? #Depay carica il #Lione: 'Nessuna paura della #Juventus' L'#attaccante olandese: 'Siamo una squadra ambiziosa, co… -