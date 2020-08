Lapietra: “Per i trasporti servono più risorse e direttive chiare” (Di lunedì 3 agosto 2020) Anche l’assessora di Torino Maria Lapietra interviene sula polemica relativa ai trasporti e alle norme anti-covid che vede Regione Piemonte e governo nazionali divisi sul tema. “In materia di trasporti ci stiamo preparando per settembre in ogni modo, continuiamo a incontrare Miur, Mit, Gtt e Infra.To, ma stiamo navigando. Il governo ha dato mandato alle Regioni di decidere sui posti su tutti i mezzi pubblici, ma nella fase 3 servono decisioni nazionali e risorse, molte più risorse. Ovviamente vanno rispettati l’obbligo della mascherina e del distanziamento, ma il servizio va coperto!”. Per Lapietra le direttive che arrivano da Roma “sono contrastanti tra loro. Alcune Regioni come Piemonte, Liguria e ... Leggi su nuovasocieta

gbponz : @ramella_f @benzinazero Qua a Torino, patria dell'anti Auto, stanno mettendo i 20 all'ora nei controviali per incor… - ferpress : #Torino: la Giunta comunale su proposta di #Lapietra approva linee guida per la #mobilità - Ferpress - SilvioMagliano : Risponde l'Assessora Lapietra: “Abbiamo avuto un incontro con la società nel 2017 per concordare possibili interven… - cittAgora : Ass Lapietra risponde a @SilvioMagliano su rotatoria incrocio vie Lauro Rossi/Fossata. Opera temporanea per moderar… -

Ultime Notizie dalla rete : Lapietra “Per Toscana: La Pietra (Fdi), 'per il Pd ci sono nemici non avversari' Affaritaliani.it