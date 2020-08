La svolta di Salvini: «Indossate la mascherina nei luoghi chiusi». E su Fontana: «Pronto a ricandidarlo nel 2023» (Di lunedì 3 agosto 2020) Il primo lunedì d’agosto arriva la conversione sulla via adriatica. Matteo Salvini, in collegamento con SkyTg24, ha detto che è necessario indossare la mascherina a bordo dei treni e nei luoghi chiusi. Poi ha lanciato un appello ai giovani, invitandoli a rispettare le regole e ascoltare ciò che la scienza chiede di fare per arrestare i contagi. Insomma, dopo settimane in cui è stato protagonista di episodi alquanto discutibili – come la sua partecipazione a un convegno a Palazzo Madama senza indossare la mascherina, con tanto di istruttoria nei suoi confronti avviata dai questori del Senato -, si torna a un ragionamento più coerente rispetto al recente passato. LEGGI ANCHE > Salvini invita un adolescente sul palco dicendogli di ... Leggi su giornalettismo

Pancia in dentro, nonostante il pasto, diciamo così, divorato nella spartizione delle presidenze delle commissioni parlamentari a metà legislatura, e petto in fuori per l’orgoglio di essere ancora una ...

Il leader della Lega: "Gli sbarchi sono quintuplicati. Noi ci prepariamo per governare questo Paese. A settembre tanti italiani voteranno per le regionali". A proposito della vicenda Open Arms, il cap ...

