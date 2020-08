La Serie A 2020-21 inizierà il 19 settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) La Serie A 2020-21 partirà nel weekend del 19-20 settembre . È quanto deliberato oggi, all’unanimità, dal Consiglio di Lega. «La decisione - si legge in una nota - conferma la preferenza già espressa... Leggi su feedpress.me

InvictosSomos : ? 2012: Capocannoniere de la Serie B. ? 2014: Capocannoniere de la Serie A. ? 2018: Capocannoniere de la Serie A. ?… - SerieA : La classifica finale della #SerieATIM, al termine della giornata n°38. Si chiude così il Campionato 2019/2020 ????????… - SerieA : Completati gli ultimi 90 minuti della stagione 2019/2020 di #SerieATIM. Questi i risultati! ?? Scopri le statistich… - _PhoenixLegacy_ : RT @badtasteit: #IlSignoredegliAnelli: nella serie anche Sauron e Elrond? - ssciavilloCdT : RT @AliprandiJacopo: Robin #Olsen molto vicino al Bayer Leverkusen. Il portiere sta riducendo i carichi di lavoro a #Trigoria per evitare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

Il Pisa attraverso i propri profili social ha svelato il pallone della prossima Serie B. Un pallone prodotto da Robe di Kappa che si chiamerà “Official Kombat Ball 2020-21”.Mancano pochi istanti prima del fischio di inizio che darà il via, in questa prima domenica sera d’agosto, all’ultima gara di questa stagione; allo stadio di via Del Mare di Lecce il Parma è pronto pe ...