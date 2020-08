La scommessa di Microsoft su TikTok, tra geopolitica e lotta per l'egemonia sul web (Di lunedì 3 agosto 2020) Un mese e mezzo di tempo per finalizzare la vendita di TikTok a Microsoft, altrimenti Washington passerà all’azione vietando l’applicazione cinese negli Usa. E la promessa, da parte del colosso informatico statunitense, di sottoporre la app a una “completa revisione della sicurezza per fornire benefici economici adeguati agli Stati Uniti”. È questo – secondo quanto riporta la Reuters - l’accordo raggiunto tra il presidente Usa Donald Trump e il ceo di Microsoft Satya Nadella, che sul suo blog ha annunciato la prosecuzione delle trattative per l’acquisizione con la cinese ByteDance. Un’operazione che si inserisce nei rapporti già tesissimi tra Washington e Pechino e che potrebbe ridisegnare il panorama dei giganti del web, catapultando Microsoft – ... Leggi su huffingtonpost

