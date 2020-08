La crescita della Meloni innervosisce la Lega. Fontana: serve un chiarimento (Di lunedì 3 agosto 2020) C'è anche l'ex ministro della Famiglia Lorenzo Fontana al Papeete di Milano Marittima con Matteo Salvin i. E da lì manda un messaggio a Fratelli d'Italia. Perché la crescita del partito di Giorgia Meloni crea qualche nervosismo nel carroccio. "Il difetto di Matteo è che talvolta è troppo buono", dice il leghista in un'intervista a La Stampa. Il campo è quello della coalizione di centrodestra. "Troppi distinguo, sottolineature, prese di posizione capziose. Quando Berlusconi era il leader dell'alleanza non succedeva così", dice Fontana che scopre le carte: il partito di Giorgia Meloni "spesso ha posizioni ostili alla Lega anche sui territori. E questo non va bene perché se, come spero, ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : crescita della L’Asl racconta il “nuovo” Rizzoli e la crescita della sanità isolana Il Golfo 24 Inter-Getafe, due squadre in momenti diversi ma piene di incognite

L'ottavo di finale di Gelsenkirchen tra Inter e Getafe è una partita piena di incognite e dubbi da entrambe le parti, per diversi motivi. Si attende la reazione dell'Inter dopo lo sfogo di Conte a Ber ...

Intelligenza Artificiale, al via il primo dottorato nazionale -3-

Roma, 3 ago. (askanews) - Uno studio sui lavori scientifici nel settore dell'AI, basato su dati Scopus di Elsevier, posiziona l'Italia al decimo posto a livello mondiale come numero di pubblicazioni.

