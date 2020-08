Il movimento #MeToo arriva nel mondo dei fumetti (Di martedì 4 agosto 2020) In principio fu l’attrice Alyssa Milano, che usando il motto dell’attivista Tarana Burke avrebbe incendiato Hollywood finendo per bruciare personaggi come Harvey Weinstein. Oggi, però, il movimento #MeeToo lambisce anche il mondo del fumetto. I casi venuti a galla nelle ultime settimane riguardano professionisti noti e rispettati nel mondo dei comics a stelle e strisce come il direttore esecutivo del sindacato dei fumettisti Comic Book Legal Defense Fund Charles Brownstein, il disegnatore e sceneggiatore Cameron Stewart e lo sceneggiatore Warren … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : movimento #MeToo Il movimento #MeToo arriva nel mondo dei fumetti | il manifesto Il Manifesto Francia, bufera #MeToo: coinvolti 20 allenatori di pattinaggio

In un lungo rapporto commissionato dal ministero dello sport di Parigi viene confermato il clima di omertà in seno alla Fédération des Sports de Glace Confermata l'omertà nel mondo del pattinaggio ...

Francia: bufera #MeToo sul pattinaggio, coinvolti 20 allenatori

Confermata l’omertà nel mondo del pattinaggio francese sulla scia del movimento #MeToo: dopo la denuncia dell’ex campionessa di pattinaggio artistico Sarah Abitbol, l’ex sportiva di 44 anni per dieci ...

In un lungo rapporto commissionato dal ministero dello sport di Parigi viene confermato il clima di omertà in seno alla Fédération des Sports de Glace Confermata l'omertà nel mondo del pattinaggio ...Confermata l’omertà nel mondo del pattinaggio francese sulla scia del movimento #MeToo: dopo la denuncia dell’ex campionessa di pattinaggio artistico Sarah Abitbol, l’ex sportiva di 44 anni per dieci ...