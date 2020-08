Il Cagliari cambia guida tecnica: addio Zenga, è ufficiale l'arrivo di Di Francesco (Di lunedì 3 agosto 2020) Ora è ufficiale. Il Cagliari ha cambiato guida tecnica e ha affidato il progetto rossoblù a Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore della Roma arriva dalla brutta esperienza alla Sampdoria ed è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura. La conferma arriva dal comunicato del club isolano. Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ?? Benvenuto in Sardegna, mister! ➡️ https://t.co/reaD0XQ1Xc#benvenutoDiFra #forzaCasteddu pic.twitter.com/tp03IjKpYC — Cagliari Calcio... Leggi su 90min

L’avventura di Zenga sulla panchina del Cagliari si conclude con una pesante sconfitta. Dal 1997 i rossoblù non vincono in casa del Milan e ieri non hanno fatto nulla per riuscirci. Altro che decimo p ...La stagione 2019/2020, che verrà ricordata per l’interruzione causa Covid-19, è terminata domenica 2 agosto con l’ultimo verdetto: il Lecce torna in Serie B dopo un anno di Serie A. Decisiva per la sq ...