I monopattini viaggiano per 12mila chilometri: è il primo carico 'tutto strada' sulla Via della seta (Di lunedì 3 agosto 2020) Oltre 12mila chilometri: è questa l'incredibile distanza percorsa da un camion carico di monopattini elettrici 'made in China' che, per la prima volta, ha percorso l'antica via della seta 'tutto ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

erdario81 : Tutti che s’indignano per i #monopattini , ma auto su scivoli per disabili, in doppia fila, che bloccano il traspor… -

Ultime Notizie dalla rete : monopattini viaggiano Bari, viaggia in monopattino seduto sulla borsa frigo La Repubblica Pesaro, raffica di multe agli scooter in sosta, si salvano bici e monopattini: «Non è giusto»

PESARO - Tra i temi caldi dell’estate anche il debutto dei monopattini che insieme alle biciclette tolgono spazi sosta a moto e scooter. Il fatto è che mentre per questi ultimi esistono stalli dedicat ...

Fermato in centro a bordo di un monopattino rubato, denunciato

REGGIO EMILIA – Un monopattino nuovo di pacca ha catturato l’attenzione di due agenti di polizia durante un servizio di pattugliamento in centro storico. La persona che stava viaggiando a bordo del mo ...

PESARO - Tra i temi caldi dell’estate anche il debutto dei monopattini che insieme alle biciclette tolgono spazi sosta a moto e scooter. Il fatto è che mentre per questi ultimi esistono stalli dedicat ...REGGIO EMILIA – Un monopattino nuovo di pacca ha catturato l’attenzione di due agenti di polizia durante un servizio di pattugliamento in centro storico. La persona che stava viaggiando a bordo del mo ...