‘Grande Fratello’, una (super discussa) ex concorrente debutta in libreria: “Ecco tutte le mie verità” (Di lunedì 3 agosto 2020) Taylor Mega, ex naufraga de L’Isola dei Famosi e concorrente del Grande Fratello 16, è diventata una scrittrice! Dopo Giulia De Lellis col bestseller Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! ed altri libri pubblicati da Georgette Polizzi e Valentina Vignali, sta per essere resa disponibile nelle librerie anche l’opera della nota influencer. La modella stessa infatti, tramite storie Instagram, ha parlato dell’arrivo del suo libro dal titolo La bambina non c’è più: Tante notti insonni erano dovute all’uscita del libro, perché diciamo che me ne ero pentita. Pensavo di aver scritto troppo. Però era qualcosa che mi sentivo di fare e quindi eccoci qua. Taylor ha poi pubblicato anche un post Instagram riguardante la sua pubblicazione: Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. ... Leggi su isaechia

