Gesesa, domani interruzione idrica in valle vitulanese: i comuni interessati (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocomunichiamo, che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Caccianese del comune di Foglianise, sulla condotta ramo ex legge 64/86, si potranno avere disservizi e discontinuità nell’erogazione idrica dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio di domani 4 agosto 2020, nei comuni di Vitulano e Tocco Caudio. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il sito web Gesesa.it. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Gesesa domani Vitulano, Tocco Caudio: domani interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria ilVaglio Vitulano, Tocco Caudio: domani interruzione idrica per lavori di manutenzione straordinaria

Gesesa ha reso noto "che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Caccianese del Comune di Foglianise, sulla condotta ramo ex legge 64/86, si potranno avere diss ...

Melizzano, domani interruzione della fornitura idrica nel centro urbano

Gesesa comunica che, a causa di un intervento straordinario da parte della Regione Campania del 21 luglio 2020, finalizzati al miglioramento dell’erogazione, scaturito dalla riduzione della risorsa id ...

Gesesa ha reso noto "che a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Caccianese del Comune di Foglianise, sulla condotta ramo ex legge 64/86, si potranno avere diss ...Gesesa comunica che, a causa di un intervento straordinario da parte della Regione Campania del 21 luglio 2020, finalizzati al miglioramento dell’erogazione, scaturito dalla riduzione della risorsa id ...