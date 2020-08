Garbagnate, ruba le offerte in chiesa: arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) Garbagnate Milanese, Milano,, 3 agosto 2020 - Un 44enne disoccupato , già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese dopo essere stato ... Leggi su ilgiorno

ilNotiziarioInd : Garbagnate, agli arresti domiciliari, ruba le offerte in chiesa e va in carcere | VIDEO - - danieledv79 : RT @SkyTG24: Garbagnate, ruba offerte in chiesa: dai domiciliari al carcere - SkyTG24 : Garbagnate, ruba offerte in chiesa: dai domiciliari al carcere -