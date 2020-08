Ferrari, conti 2° trimestre giù per impatto Covid. Guidance 2020 ristretta (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Ferrari chiude il 2° trimestre con un utile netto in forte contrazione a 9 milioni di euro, rispetto ai 184 milioni nel secondo trimestre del 2019, mentre l’utile diluito adjusted per azione (EPS adjusted) si è attestato a 4 centesimi di euro rispetto ai 96 centesimi dell’esercizio precedente. Nel secondo trimestre 2020, a causa del Covid-19, che ha portato alla sospensione dell’attività produttiva ed alla chiusura dei concessionari, le vetture consegnate sono state 1.389 unità, con un decremento del 48% rispetto all’anno precedente. I ricavi netti, pari a 571 milioni, sono diminuiti del 42,6% a cambi costanti, mentre l’Adjusted EBITDA si è attestato a 124 milioni e l’Adjusted EBIT a 23 milioni, con ... Leggi su quifinanza

francesco_n81 : #SkyMotori per tutti. È possibile che vettel non si stia impegnando molto dato che non ha più un contratto con la r… - max68t : @SoloMilan68 Sta cosa del culo non regge...una volta, 2, 3...poi conti vittorie, giri veloci, pole, titoli...e il c… - beniaminolioti : @F1 @LewisHamilton Lo avesse fatto la Ferrari come minimo prendeva la bandiera nera (Ferrari conti meno di niente) - dimitri_conti : Che finale questo #BritishGP. Incredibile, davvero. Capitolo #Ferrari: per un #Vettel appena a punti, c'è almeno il… - sporting110 : @RCatuso Vado a comprare 1 milione di lingotti di oro e altri materiali preziosi . Investo in due case, carico bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari conti Ferrari, i conti del primo semestre e le stime per il 2020 SoldiOnline.it Musk, Apple e Atlantia sotto i riflettori

La navicella spaziale del tycoon di Tesla è rientrata ieri sulla Terra – Effetto bonus sui titoli dell’auto – Negli Usa ultimatum su TikTok: Microsoft pronta a comprare – Marathon cede le pompe di ben ...

Ferrari, conti 2° trimestre giù per impatto Covid. Guidance 2020 ristretta

(Teleborsa) - Ferrari chiude il 2° trimestre con un utile netto in forte contrazione a 9 milioni di euro, rispetto ai 184 milioni nel secondo trimestre del 2019, mentre l'utile diluito adjusted per az ...

La navicella spaziale del tycoon di Tesla è rientrata ieri sulla Terra – Effetto bonus sui titoli dell’auto – Negli Usa ultimatum su TikTok: Microsoft pronta a comprare – Marathon cede le pompe di ben ...(Teleborsa) - Ferrari chiude il 2° trimestre con un utile netto in forte contrazione a 9 milioni di euro, rispetto ai 184 milioni nel secondo trimestre del 2019, mentre l'utile diluito adjusted per az ...