Enrico Ruggeri: “Coronavirus sfruttato per tenerci buoni e zitti, libertà a repentaglio” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Mi sembra evidente che l’emergenza sia stata abbondantemente sfruttata a livello globale da chi ci guida e ci comanda per tenerci buoni e zitti sotto. Durante le settimane di lockdown c’è stata la solita corsa rassicurante a farsi vedere nel gruppo, nel flusso. Nello specifico è stato tutto un #IoRestoACasa, un partecipare a eventi comuni, sempre online, sempre sui social, come sempre impauriti dalla sola ipotesi di non esserci, di perdere consensi, di apparire dissenziente. Anche se mi trovassi in punto di morte per Covid-19 sarei disposto a ripetere quanto sto per dire: a repentaglio c’è l’idea stessa di libertà“. Queste sono le significative ma opinabili dichiarazioni di Enrico Ruggeri, noto cantante italiano, in merito ... Leggi su sportface

