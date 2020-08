Documenti sulla Gregoretti, la Lega smentisce il complotto evocato da Salvini. Ecco perché non aveva ricevuto gli atti da Palazzo Chigi (Di lunedì 3 agosto 2020) Secondo Matteo Salvini c’era l’intenzione di “nascondere qualcosa”, perché “magari nelle carte è confermato il ruolo attivo di tutto il governo”. Così il leader della Lega solo ieri denunciava il ritardo di Palazzo Chigi nell’inviare gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti: in serata era arrivata la smentita dagli uffici della presidenza del Consiglio, spiegando che i Documenti richiesti erano stati trasmessi lo scorso 3 luglio. Oggi la soluzione al ‘mistero’: nessun complotto, ma un semplice errore di forma. “Palazzo Chigi aveva spedito il materiale a un indirizzo mail errato“: a smentire le ... Leggi su ilfattoquotidiano

